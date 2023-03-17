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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Кировоградской области подозреваемую в передаче оккупантам данных о военной и критической инфраструктуре

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Женщину задержали во время фотофиксации объекта
Женщину задержали во время фотофиксации объекта
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области подозреваемую в сотрудничестве с Россией. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 17 марта в Telegram.

По данным следствия, жительница Александрийского района собирала информацию о местоположении объектов военной и критической инфраструктуры в области.

"В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ. Полученные сведения [женщина] должна была передать мессенджером через "связных", которые входят в состав оккупационных группировок на восточном фронте. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, женщину задержали во время фотофиксации одного из объектов. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Украина, Кировоградская область, война России против Украины, задержание, подозрение
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