СБУ задержала в Кировоградской области подозреваемую в передаче оккупантам данных о военной и критической инфраструктуре

По данным следствия, жительница Александрийского района собирала информацию о местоположении объектов военной и критической инфраструктуры в области.

"В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ. Полученные сведения [женщина] должна была передать мессенджером через "связных", которые входят в состав оккупационных группировок на восточном фронте. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, женщину задержали во время фотофиксации одного из объектов. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.



