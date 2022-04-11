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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы спецопераций уничтожили подразделение чеченцев, причастное к убийствам мирного населения в Сирии

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Военнослужащие ССО ликвидировали оккупантов во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области
Военнослужащие ССО ликвидировали оккупантов во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали подразделение российской оккупационной армии, причастное к массовым убийствам гражданского населения в Сирии. Об этом 11 апреля сообщила в Facebook пресс-служба ССО.

Отмечается, что подразделение дислоцировалось в Чечне.

"Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного военного округа. Место дислокации этого подразделения – город Шали во временно оккупированной россиянами Чеченской Республике Ичкерия", – говорится в сообщении.

Военнослужащие ССО уничтожили оккупантов во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

"Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.

С начала военной операции РФ в Сирии погибли не менее 120 россиян, сообщали российские СМИ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, оккупация, штурм, Ичкерия, чеченцы, война России против Украины, военнослужащий, ССО, Силы специальных операций, российские оккупанты
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