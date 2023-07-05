"Смешали оккупантов с землей". Сырский показал, как украинские минометчики накрыли район скопления сил противника

Он уточнил, что на видео попали действия минометного подразделения 3-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады.

"Благодаря аэроразведчикам было обнаружено сосредоточение живой силы и место хранения боеприпасов россиян. Точными выстрелами наши воины смешали оккупантов с землей", – отметил Сырский.

На каком именно направлении было снято видео, он не уточнил.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 231 700 российских оккупантов.