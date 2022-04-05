Специалисты восстановили электроснабжение в 24 населенных пунктах Киевской области – глава ОВА

Без света остаются жители 473 населенных пунктов в Киевской области Фото: depositphotos.com

В общей сложности свет вернули в 7696 домов.

"Аварийно-восстановительные бригады приступают к работе сразу после разминирования территорий. В первую очередь специалисты компании восстанавливают высоковольтные сети 110–35 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов. После этого начнут восстановление распределительных сетей 10–0,4 кВ, питающих непосредственно жилые дома", – рассказал Павлюк.

Он рассказал, что электромонтеры сотрудничают с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.

"Без света остаются жители 473 населенных пунктов в Киевской области. Работы продолжаются", – добавил глава области.

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