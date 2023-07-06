США завтра объявят новую помощь Украине. В нее войдут кассетные снаряды – СМИ

По словам источников агентства в американской администрации, новая партия вооружений и боеприпасов включает кассетные снаряды для пушек калибра 155 мм.
Также в пакете помощи, стоимость которого превышает $500 млн, Украина получит боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker, говорится в сообщении.
Точное содержание пакета еще обсуждается, отмечает Reuters.
30 июня NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщал, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.
Еще один источник заявил, что США рассматривают возможность предоставления Украине усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, но отказался сообщить сроки объявления.
В общей сложности администрация Байдена выделила более $41,2 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $40,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.
О предыдущем пакете помощи США объявили 27 июня.