США завтра объявят новую помощь Украине. В нее войдут кассетные снаряды – СМИ

В новом пакете – боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker Фото: ЕРА

По словам источников агентства в американской администрации, новая партия вооружений и боеприпасов включает кассетные снаряды для пушек калибра 155 мм.

Также в пакете помощи, стоимость которого превышает $500 млн, Украина получит боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker, говорится в сообщении.

Точное содержание пакета еще обсуждается, отмечает Reuters.

30 июня NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщал, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.

Еще один источник заявил, что США рассматривают возможность предоставления Украине усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, но отказался сообщить сроки объявления.