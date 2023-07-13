Тактику "танков-камикадзе" могут применять кадыровцы, эти случаи зафиксированы преимущественно под Марьинкой – британская разведка

В британской разведке сомневаются в эффективности "танков-камикадзе", по данным ведомства, большинство из них "почти наверняка детонировали до того, как достигали цели" Скриншот: Romanov Лайт / Telegram

В сводке сказано, что в июне было несколько сообщений о применении оккупантами на фронте таких "танков-камикадзе". Это началось через несколько дней после того, как под Марьинку перебросили подразделения кадыровцев, сообщает британская разведка (ведомство называет их чеченскими силами).

"Экипаж, скорее всего, покидает машину после того, как выводит ее на курс. Существует реальная возможность того, что чеченские силы являются первопроходцами в этой тактике. Опыт применения самодельных взрывных устройств чеченскими боевиками известен еще со времен чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, также изготовили подобные устройства в январе 2023 года", – говорится в отчете.

По оценке британской разведки, большинство таких "танков-камикадзе" "почти наверняка детонировали до того, как достигали цели, благодаря комбинации противотанковых мин и прямого огня".

Это ставит под сомнение жизнеспособность такого метода, считает ведомство, добавляя, что взрывы "танков-камикадзе" чрезвычайно мощные и "могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/ZAus5mizPl — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 13, 2023