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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тактику "танков-камикадзе" могут применять кадыровцы, эти случаи зафиксированы преимущественно под Марьинкой – британская разведка

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В британской разведке сомневаются в эффективности "танков-камикадзе", по данным ведомства, большинство из них "почти наверняка детонировали до того, как достигали цели"
В британской разведке сомневаются в эффективности "танков-камикадзе", по данным ведомства, большинство из них "почти наверняка детонировали до того, как достигали цели"
Скриншот: Romanov Лайт / Telegram

Большинство случаев применения самодельных взрывных устройств – устаревшей бронетехники с тоннами взрывчатки, так называемых танков-камикадзе – зафиксировано в районе Марьинки Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, который 13 июля опубликовало министерство обороны Соединенного Королевства.

В сводке сказано, что в июне было несколько сообщений о применении оккупантами на фронте таких "танков-камикадзе". Это началось через несколько дней после того, как под Марьинку перебросили подразделения кадыровцев, сообщает британская разведка (ведомство называет их чеченскими силами).

"Экипаж, скорее всего, покидает машину после того, как выводит ее на курс. Существует реальная возможность того, что чеченские силы являются первопроходцами в этой тактике. Опыт применения самодельных взрывных устройств чеченскими боевиками известен еще со времен чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, также изготовили подобные устройства в январе 2023 года", – говорится в отчете. 

По оценке британской разведки, большинство таких "танков-камикадзе" "почти наверняка детонировали до того, как достигали цели, благодаря комбинации противотанковых мин и прямого огня".

Это ставит под сомнение жизнеспособность такого метода, считает ведомство, добавляя, что  взрывы "танков-камикадзе" чрезвычайно мощные и "могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы". 

Контекст:

О попытке применить "танк-камкадзе" минобороны страны-агрессора заявило 17 июня. На видео, обнародованном российской пропагандой, танк подорвался, не достигнув украинских позиций. Разведывательное сообщество InformNapalm о такой тактике оккупантов предупреждало в феврале. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрывчатка, разведка, Марьинка, бронетехника, чеченцы, российские оккупанты
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