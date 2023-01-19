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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убитый переговорщик Киреев предупредил украинскую разведку о наступлении на Киев – СМИ

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Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля 2022 года
Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля 2022 года
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Член украинской переговорной группы Денис Киреев, убитый, по данным СМИ, оперативниками СБУ, 23 февраля 2022 года предупредил руководство военной разведки Украины о готовящемся полномасштабном вторжении России. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Киреев начал свою профессиональную деятельность в сфере финансов, работая в местных отделениях западных банков, включая Credit Lyonnais, Citibank и ING. Как пишут журналисты, в 2006 году он перешел на работу к Андрею Клюеву и Сергею Клюеву – донецким бизнесменам и политикам, близким к беглому президенту Виктору Януковичу.

По словам собеседников издания, Киреев извлекал выгоду из связей Клюевых, "занимая руководящие должности в государственных банках и охотясь на крупную дичь с начальниками разведки СБУ в Карпатах". Также он наладил связи с представителями российских спецслужб, утверждает The Wall Street Journal.

СМИ отмечает, что когда весной 2021 года Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Буданов вызвал Киреева к себе и попросил его использовать свои финансовые связи и контакты в сфере безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. Поэтому у него было общение со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми", – цитируют журналисты Буданова.

Осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению, сказал Буданов. 

По данным журналистов, во второй половине дня 23 февраля Киреев передал Буданову свежие разведданные о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. По словам Буданова, Киреев также знал основную точку атаки – аэропорт Антонов, расположенный рядом с Гостомелем.

Буданов говорит, что подсказка Киреева дала Украине несколько часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После ожесточенного боя с россиянами аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения.

Когда планы России по быстрому захвату Украины были сорваны, обе стороны договорились о переговорах о прекращении огня в Беларуси. Поскольку Киреев знал двух членов российской делегации, Буданов предложил ему стать членом переговорной группы и тот согласился. Как пишет издание, Киреев успел поучаствовать в первом раунде переговоров и согласился участвовать во втором, запланированном на 3 марта 2022 года.

Однако, как говорит Буданов, в ночь перед переговорами в Беларуси Кирееву позвонили из офиса Александра Поклада – начальника контрразведки СБУ. По его словам, Поклад захотел встретиться с Киреевым.

Неназванный сотрудник службы безопасности Киреева рассказал, что в ту ночь он со своей личной охраной и военными разведчиками отправился на киевский вокзал для дальнейшей поездки в Беларусь на переговоры. По его словам, Киреев остановился возле Софийского собора и к нему подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ, которые приказали разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Самого Киреева забрали на микроавтоубсе.

"Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники военной разведки", – говорится в статье.

Контекст:

Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА  фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был их агентом и погиб во время исполнения спецзадания.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, СБУ, Украина, Беларусь, убийство, Гостомель, военные, контрразведка, вторжение, Минобороны, журналисты, спецслужбы, задержание, безопасность, войска, ГУР Минобороны Украины
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