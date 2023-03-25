"Уехал бы, если бы не шмутки и квартиры". На въезде в Киев задержан священник с недействительным паспортом – ГПСУ

Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами из России.

"Среди последних 10 контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры" и "шмутки" держат", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В ГПСУ отметили, что в открытых источниках есть публикации, где этот человек фигурирует в имущественных скандалах.

Священника передали Службе безопасности Украины.