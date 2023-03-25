ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уехал бы, если бы не шмутки и квартиры". На въезде в Киев задержан священник с недействительным паспортом – ГПСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Священника передали Службе безопасности Украины
Священника передали Службе безопасности Украины
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании на въезде в Киев священника с недействительным украинским паспортом. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 24 марта.

Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами из России.

"Среди последних 10 контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры" и "шмутки" держат", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В ГПСУ отметили, что в открытых источниках есть публикации, где этот человек фигурирует в имущественных скандалах. 

Священника передали Службе безопасности Украины.

Теги: Россия, Киев, Госпогранслужба, паспорт, ГПСУ, война России против Украины, священник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють": Никто не имеет права отсиживаться в тылу
  35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють": Никто не имеет права отсиживаться в тылу
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала портретные снимки
С серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала портретные снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов в магазине, не открывая банку
Как определить качество рыбных консервов в магазине, не открывая банку
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (106982)
2
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (91597)
3
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (87482)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (84193)
5
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (54293)
6
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (50450)
7
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (50015)
8
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (36027)
 
 
 
 