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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия отбила атаки оккупантов на трех направлениях на востоке, наступает на двух на юге – Генштаб ВСУ

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За сутки произошло 24 боестолкновения с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки произошло 24 боестолкновения с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За сутки произошло 24 боевых столкновения между украинской армией и российскими оккупантами. Об этом проинформировал 29 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток произошло 24 боевых столкновения. [...] На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. [...] На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник на разных направлениях ведет обстрелы из артиллерии и минометов, наносит авиационные удары.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DWM8aJYNdoB9Y64eZPG9F7sYPMycsBtRAKQ3CdEniUkxpmu8CXPnDjS9qeS7NiNBl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, силы обороны Украины
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