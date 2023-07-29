Украинская армия отбила атаки оккупантов на трех направлениях на востоке, наступает на двух на юге – Генштаб ВСУ

За сутки произошло 24 боестолкновения с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"В течение суток произошло 24 боевых столкновения. [...] На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. [...] На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник на разных направлениях ведет обстрелы из артиллерии и минометов, наносит авиационные удары.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.