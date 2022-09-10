Украинские защитники и музыканты из "культурного десанта" исполнили гимн Украины. Видео за ночь стало вирусным

Видео в Instagram Stories опубликовал поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга (в ролике видно, что он есть в числе защитников, которые исполняют гимн).

В предыдущих Stories Серга показал музыканта Моисея Бондаренко (судя по всему, он играл на скрипке, когда военные пели гимн), рэпера ЯрмаКа, лидера группы The Gitas Александра Чемерова, а также блогера Александра Залиско.

Залиско тоже выложил это видео, уточнив, что в ролике "культурного десанта" снялись военные 72-й ОМБр (Серга опубликовал видео, не приводя деталей).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

Также он опубликовал в Stories несколько видео, снятых во время общения музыкантов с военнослужащими.

Где именно сняли видео, не сообщается. Ролик на странице Залиско был обнародован поздно вечером 9 сентября, за 14 часов он собрал около 40 тыс. лайков и более 270 комментариев. Видео быстро начало распространяться в сети. Его запостили Telegram-канал "Труха Украина" и блогер Игорь Лаченков (аудитория – около 2,3 млн и 800 тыс. подписчиков соответственно).

"Вот так выглядит мощное оружие украинской армии, которого нет и никогда не будет у [президента РФ Владимира] Путина и России. Непреодолимая сила свободных людей, сплоченность и ощущение общей судьбы нации, где сотни тысяч идут в бой против врага, превосходящего в десятки раз железом, но не имеющего и малой доли такой отваги и жертвенности. Никто, кто это поет, никто, кто это слышит со слезами на глазах, не прекратит борьбу и не остановится до нашей победы, чего бы это каждому из нас ни стоило", – написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, опубликовав это видео. У него в аккаунте за два часа ролик собрал более 80 комментариев, 1,4 тыс. репостов и 7,2 тыс. реакций.

Уже после публикации новости Серга опубликовал ролик в Instagram, отметив, что видео разошлось по сети без контекста.

"Когда мы заканчиваем встречи с воинами, в конце все вместе поем гимн Украины. Это очень мощный и сакральный момент. Во-первых, это нереально заряжает, во-вторых, мы сразу перебрасываем видео ребятам, и это видео в сложные моменты является доступом к мощным эмоциям и воспоминаниям", – рассказал он.