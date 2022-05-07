В Киеве задержали мужчину, который обманул волонтеров на почти 500 тыс. грн – Офис генпрокурора

"Подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из Киева в Чернигов, хотя на самом деле таких намерений не было. Волонтер, доверяя ему, передал мужчине военное снаряжение – 40 бронежилетов, 15 раций, четыре коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти €12,3 тыс. Указанную экипировку волонтер приобрел за собственные средства для ВСУ и намеревался передать в Черниговскую военную областную администрацию для дальнейшего распределения на нужды военнослужащих", – говорится в сообщении.

Мужчина украденную экипировку продал и деньги забрал себе.

"Также правоохранителями установлено, что в течение марта – апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтерским организациям столицы, уверяя их в своих возможностях поставить из-за границы военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их деньгами. За этот период он обманул волонтеров столицы на общую сумму почти 500 тыс. грн", – сообщили в пресс-службе.

По месту его проживания правоохранители провели обыск.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Решается вопрос о взятии его под стражу.