В ОРЛО зафиксировали острый дефицит питьевой воды. Минреинтеграции заявило, что оккупанты осуществляют геноцид

В ОРЛО зафиксировали острый дефицит питьевой воды. В оккупированном городе Хрустальный питьевую воду подают 1–2 раза в неделю или через день, в зависимости от района города.

В селах Голубовское и Донецкое, а также в городе Кировск питьевую воду подают лишь раз в неделю. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в два-три дня.

"На территории Алчевска, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день. Но по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд", – подчеркнули в Минреинтеграции.

Аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, Ведь неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения, сказано в сообщении.

"Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", – заявили в министерстве.