В Подмосковье найден мертвым экс-глава "Росвооружения" – СМИ

Причины смерти Огарева (на фото) не сообщаются Скрин: NEXTA / Telegram

Причина смерти бывшего чиновника не называется.

"Путин начал искать виновных в отрицательной победе "спецоперации"?" – комментируют новость авторы канала.

О смерти Огарева пишет пропагандистское информационное агентство "РИА Новости".

"Тело было обнаружено в доме в коттеджном поселке Балатон днем в четверг. Предварительно, смерть некриминальная", – сказал собеседник агентства.

Следственный комитет РФ подтверждает обнаружение 64-летнего мужчины мертвым в коттеджном поселке в Одинцовском районе, однако не уточняет его личность, сообщает агентство.

Компания "Росвооружение" преобразована в "Рособоронэкспорт", это единственный экспортер российского оружия и военной техники с многомиллиардными оборотами.

Огарев возглавлял государственную компанию в 1999–2000 годах, после чего был послом России при ОБСЕ, заместителем руководителя администрации президента, пишет РИА.

В феврале 1999 года Огарев стал заместителем секретаря российского Совбеза и на этом посту курировал вопросы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Forbes утверждал, что Огарев представлял интересы президентской семьи и был деловым партнером зятя президента России Бориса Ельцина, с которым учился в институте.