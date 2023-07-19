В прифронтовой Славянск Фонд Рината Ахметова отправил шесть тысяч продуктовых наборов

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 253 тыс. продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"Они предназначены для людей, живущих в этом прифронтовом городе. В центре внимания будут уязвимые категории граждан, прежде всего семьи с детьми. В каждой коробке с гуманитарной помощью – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это продукты, которые долго хранятся, и люди ждут этой помощи", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 253 тыс. продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".