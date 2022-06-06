В России омбудсмен одобрила участие детей во флешмобах с построением в виде буквы Z

"Если акции основаны на патриотических чувствах и дети хотят поддержать, то почему бы и нет? Если ребенок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных, то это, конечно, заслуживает уважения у меня как у мамы прежде всего", — отметила она.



Львова-Белова добавила, что во время встреч с детской и подростковой аудиториями сталкивается с желанием несовершеннолетних поддержать российских военных – они говорят "мы хотим поехать на Донбасс, "как мы можем помочь?".



По ее словам, в аппарат детского уполномоченного не поступало жалоб на принуждение участвовать в патриотических флешмобах.

5 марта детский хоспис в Казани устроил флешмоб. Персонал, дети-пациенты и родители выстроились на снегу в виде буквы Z.

"В левой руке мы держали листовки с флагами, а правую сжали в кулак", – написал на сайте хосписа его создатель Владимир Вавилов.

После этого акцию провели во многих детских учреждениях РФ.



