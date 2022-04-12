В Ровно полиция задержала россиянина, который, вероятно, вез взрывчатку. Он "спалился" на слове "паляниця"

22 марта полиция получила сообщение от жителя города о подозрительном мужчине.

"По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ровенской области. Авто было перегружено. 42-летний уроженец Гомеля [Беларусь] путался в показаниях, не мог объяснить цели пребывания в Ровно", – говорится в сообщении.

Полиция нашла у него блокнот и записи, "вызвавшие подозрение", а также сверток, замотанный скотчем, с неизвестным веществом, вероятно, взрывчаткой.

"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово значит сооружение из балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт России, военный билет России, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", – проинформировали в патрульной полиции.

12 апреля СБУ сообщила мужчине о подозрении в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

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