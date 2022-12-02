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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине заочно будут судить бывшего телеведущего канала "Интер" за измену и оправдание агрессии РФ

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Кот в 2014 году уехал в Россию и начал работать там журналистом
Кот в 2014 году уехал в Россию и начал работать там журналистом
Скриншот: Юрий Кот / YouTube

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины – российского журналиста. Прокуратура не называет его имени, но, судя по опубликованному в сообщении фото, речь о бывшем журналисте канала "Интер" Юрии Коте.

Расследованием установлено, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в РФ.

В Москве он приступил к работе на государственном телеканале страны-агрессора как журналист. Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений РФ и российских медийных центров, отмечает Офис генпрокурора.

На страницах в социальных сетях Кот дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж Украины на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины.

Журналисту инкриминированы государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

В августе Коту сообщили о подозрении в госизмене, говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, телеканал Интер, расследование, госизмена, журналисты, Юрий Кот, суд, Офис генпрокурора, ведущий
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