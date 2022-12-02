В Украине заочно будут судить бывшего телеведущего канала "Интер" за измену и оправдание агрессии РФ

Кот в 2014 году уехал в Россию и начал работать там журналистом Скриншот: Юрий Кот / YouTube

Расследованием установлено, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в РФ.

В Москве он приступил к работе на государственном телеканале страны-агрессора как журналист. Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений РФ и российских медийных центров, отмечает Офис генпрокурора.

На страницах в социальных сетях Кот дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж Украины на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины.

Журналисту инкриминированы государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).