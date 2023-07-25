В Житомире будут судить бывшего начштаба украинской разведки, обвиняемого в работе на ЧВК "Вагнер". Во время следствия от пытался бежать из страны

Во время досудебного следствия фигурант вышел под залог и пытался пересечь границу Украины с Беларусью Фото: Житомирська обласна прокуратура / Facebook

По данным следствия, он – полковник в отставке, в прошлом – начальник штаба разведки ракетных войск и артиллерии. Он связался с представителем ЧВК через соцсети и в течение сентября 2022-го – февраля 2023 года выполнял задания российских кураторов, считают в прокуратуре.

"Обвиняемый собирал информацию о расположении в Житомире стратегически важных военных объектов, подразделений военнослужащих, передвижении и количестве военной техники ВСУ. Все полученные сведения обозначал на карте города, фотографировал ее и посылал врагу для ракетного поражения", – говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что полковник, вероятно, передавал оккупантам анкетные данные служащих местной воинской части, лично отслеживал обстановку возле административных зданий, наличие инженерных средств обороны рядом с правоохранительными ведомствами областного центра и тому подобное.

"Чтобы скрыть преступную деятельность, придерживался конспирации и пользовался позывным Снаров. Следствием доказано полдесятка фактов передачи им сведений врагу", – написали в прокуратуре.

Там также сообщили, что во время досудебного следствия фигурант вышел под залог и пытался пересечь границу Украины с Беларусью, но пограничники его задержали.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины в условиях военного положения).