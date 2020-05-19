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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военный эксперт Бадрак: Такие битвы, как Сталинградская или Курская, сейчас невозможны. Нужна "москитная" доктрина

Метод "тысячи укусов" или "москитная" доктрина является наиболее перспективной в современных войнах, на пути ее внедрения в Украине стоит бюрократия. Об этом заявил военный эксперт Валентин Бадрак.

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Боевые роботы заменяют солдат в современных конфликтах
Боевые роботы заменяют солдат в современных конфликтах
Фото: ЕРА

Сценарий современных войн предполагает применение "москитной" доктрины, об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 19 мая, сказал директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Сейчас войны развиваются по другому сценарию. Такие битвы, как Сталинградская или битва при Курской дуге, сейчас невозможны. Нужны другие подходы. Я выступаю за "москитную" доктрину. Это идеология "тысячи укусов", когда используется много беспилотников вместо одного самолета. Вместо одного танка или бронетранспортера – 20−30 наземных боевых роботов", – пояснил он.

Создание флота дронов или малых катеров значительно дешевле, чем разработка и производство техники старых образцов, уверен эксперт.

"За цену одного корвета можно закупить 30 ракетных катеров. Например, если мы за три минуты войны теряем военный корвет, то трудно понять, зачем же мы выложили такие огромные деньги? А "москитный" флот, даже если будет потеряна его третья часть, все еще будет оставаться вполне боеспособным", – подчеркнул Бадрак.

По его мнению, воплощению в жизнь новых методов ведения войны в Украине мешает бюрократия.

"Надо менять уставы, надо принимать протокол применения. Кроме того, нужно обучить личный состав, как пользоваться боевыми роботами. Это требует определенного времени и усилий. Но это нужно делать для того, чтобы сохранить жизни наших солдат. Нужна политическая воля, чтобы программа роботизации и автоматизации стали приоритетными направлениями", – призвал он.

Теги: Украина, война, Валентин Бадрак, беспилотники, робот, корвет, катер, доктрина
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