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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заместителем главы военной администрации Херсона стал Instagram-блогер. Назначение раскритиковали в сети

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Салабай жил во Львове и занимался общественной деятельностью
Салабай жил во Львове и занимался общественной деятельностью
Фото: roman__salabai / Instagram

Заместителем главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой назначили блогера Романа Салабая. Об этом 9 января сообщили местные СМИ, в частности "Мост" и Kavun.City.

"Мост" отмечает, что неизвестно, когда именно состоялось назначение, поскольку городская администрация скрывает кадровые решения.

В то же время издание Kavun.City обратились с официальным запросом в Управление по вопросам организационной работы, персонала, документооборота и контроля, и там подтвердили информацию о том, что Салабай назначен заместителем начальника военной администрации.

Фото: kavun.city
Фото: kavun.city

Назначение блогера раскритиковал, в частности, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза. 

"Даже не знаю, как эту информацию комментировать. Офис президента назначил нового заместителя для Галины Луговой, главы Херсонской военно-гражданской администрации. Им стал... инстаблогер из Львова Роман Салабай. Заместителем главы. Прифронтовой ВГА. [Назначили] интстаблогера? Это тот руководитель, который там сейчас нужен? Или они там совсем ...банулись?" – написал Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/9384833611542661

Также отреагировал нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук. 

"Ну это уж точно полная жопа! Заместителем председателя Херсонской городской военной администрации Луговой назначен (внимание!) Instagram-блогер Роман Салабай. Заказываем рекламу!" – написал Мосийчук. 

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/5844007015676017

Салабай сейчас ведет свою блогерскую деятельность со страницы в Instagram roman__salabai, где около 7 тыс. фоловеров. По словам Салабая, это резервная страница, его предыдущий аккаунт заблокирован соцсетью "за разжигание вражды". 

На критику о своем назначении он отреагировал в Instagram Stories

"Приоткрою вам занавес – в Херсоне много еще коллаборантского шобла, которое до сих пор сидит на потоках. И сейчас эти потоки буду перекрыты. Будет много всего, что вас удивит. Но это еще впереди, а сейчас скажу – раз такой резонанс, значит, мы на верном пути", – написал блогер. 

Скриншот: instagram.com/roman__salabai
Скриншот: instagram.com/roman__salabai

Контекст:

До этого 36-летний Салабай жил во Львове, где занимался общественной деятельностью. В частности, в 2014 году он стал соучредителем и руководителем общественной организации "Вектор Европейского Развития "ВАРТО", пишет "Мост". Также он является соучредителем и руководителем юридической компании "Евро менеджмент консалтинг" и в 2020 году получил адвокатское свидетельство, проинформировало издание. 

Теги: Львов, Украина, Херсон, Борислав Береза, Игорь Мосийчук, соцсети, назначение, блогер, соцсеть, Галина Луговая
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