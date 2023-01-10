Заместителем главы военной администрации Херсона стал Instagram-блогер. Назначение раскритиковали в сети

"Мост" отмечает, что неизвестно, когда именно состоялось назначение, поскольку городская администрация скрывает кадровые решения.
В то же время издание Kavun.City обратились с официальным запросом в Управление по вопросам организационной работы, персонала, документооборота и контроля, и там подтвердили информацию о том, что Салабай назначен заместителем начальника военной администрации.
Назначение блогера раскритиковал, в частности, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.
"Даже не знаю, как эту информацию комментировать. Офис президента назначил нового заместителя для Галины Луговой, главы Херсонской военно-гражданской администрации. Им стал... инстаблогер из Львова Роман Салабай. Заместителем главы. Прифронтовой ВГА. [Назначили] интстаблогера? Это тот руководитель, который там сейчас нужен? Или они там совсем ...банулись?" – написал Береза.
Также отреагировал нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук.
"Ну это уж точно полная жопа! Заместителем председателя Херсонской городской военной администрации Луговой назначен (внимание!) Instagram-блогер Роман Салабай. Заказываем рекламу!" – написал Мосийчук.
Салабай сейчас ведет свою блогерскую деятельность со страницы в Instagram roman__salabai, где около 7 тыс. фоловеров. По словам Салабая, это резервная страница, его предыдущий аккаунт заблокирован соцсетью "за разжигание вражды".
На критику о своем назначении он отреагировал в Instagram Stories.
"Приоткрою вам занавес – в Херсоне много еще коллаборантского шобла, которое до сих пор сидит на потоках. И сейчас эти потоки буду перекрыты. Будет много всего, что вас удивит. Но это еще впереди, а сейчас скажу – раз такой резонанс, значит, мы на верном пути", – написал блогер.
До этого 36-летний Салабай жил во Львове, где занимался общественной деятельностью. В частности, в 2014 году он стал соучредителем и руководителем общественной организации "Вектор Европейского Развития "ВАРТО", пишет "Мост". Также он является соучредителем и руководителем юридической компании "Евро менеджмент консалтинг" и в 2020 году получил адвокатское свидетельство, проинформировало издание.