Заместителем главы военной администрации Херсона стал Instagram-блогер. Назначение раскритиковали в сети

"Мост" отмечает, что неизвестно, когда именно состоялось назначение, поскольку городская администрация скрывает кадровые решения.

В то же время издание Kavun.City обратились с официальным запросом в Управление по вопросам организационной работы, персонала, документооборота и контроля, и там подтвердили информацию о том, что Салабай назначен заместителем начальника военной администрации.

Фото: kavun.city

Назначение блогера раскритиковал, в частности, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

"Даже не знаю, как эту информацию комментировать. Офис президента назначил нового заместителя для Галины Луговой, главы Херсонской военно-гражданской администрации. Им стал... инстаблогер из Львова Роман Салабай. Заместителем главы. Прифронтовой ВГА. [Назначили] интстаблогера? Это тот руководитель, который там сейчас нужен? Или они там совсем ...банулись?" – написал Береза.

Также отреагировал нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук.

"Ну это уж точно полная жопа! Заместителем председателя Херсонской городской военной администрации Луговой назначен (внимание!) Instagram-блогер Роман Салабай. Заказываем рекламу!" – написал Мосийчук.

Салабай сейчас ведет свою блогерскую деятельность со страницы в Instagram roman__salabai, где около 7 тыс. фоловеров. По словам Салабая, это резервная страница, его предыдущий аккаунт заблокирован соцсетью "за разжигание вражды".

На критику о своем назначении он отреагировал в Instagram Stories.

"Приоткрою вам занавес – в Херсоне много еще коллаборантского шобла, которое до сих пор сидит на потоках. И сейчас эти потоки буду перекрыты. Будет много всего, что вас удивит. Но это еще впереди, а сейчас скажу – раз такой резонанс, значит, мы на верном пути", – написал блогер.

Скриншот: instagram.com/roman__salabai