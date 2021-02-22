Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе

Новый аэропорт на Донбассе построят для гражданской авиации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На Донбассе построят новый аэропорт, в 2021 году начнется его проектирование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Зеленского, новый аэропорт на Донбассе планируется построить для гражданской авиации.

"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей, – сказал президент. – Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинские военные покинули аэропорт Луганска в сентябре 2014 года после вторжения в город регулярных частей российской армии. После отступления из аэропорта Луганска украинские силовики подорвали взлетную полосу.

Украинские военные (их называли "киборгами") покинули Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева 22 января 2015 года. Оборона аэропорта длилась 242 дня. В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления.