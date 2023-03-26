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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией против новых агрессий и кризисов

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Зеленский: Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче
Зеленский: Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче
Фото: president.gov.ua

Гарантией от новых агрессий России станет ее полномасштабный проигрыш в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 25 марта, опубликованном его пресс-службой.

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. Когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным. Есть за эту неделю решение о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии. Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины", – заявил он.

Президент отметил, что есть решение о предоставлении пакета помощи в области безопасности и "в целом сильные договоренности" с Японией.

Также Украина получила €1,5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов. Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала. Движемся и в защите исторической справедливости для украинцев: Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа", – сказал Зеленский.

По его словам, шаг за шагом Украина "делает все возможное и всюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом".

"Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией против новых агрессий и кризисов", – заявил глава государства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Япония, военная помощь, Голодомор, Владимир Зеленский, война России против Украины, макрофинансовая помощь
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