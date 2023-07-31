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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путин – неадекватный человек

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Зеленский высказался о целях Путина
Зеленский высказался о целях Путина
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин нацелен на физическое уничтожение всех украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, опубликованном 31 июля на YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Он [Путин] – действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках ["зернового коридора"]. Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", – заявил Зеленский.

По его словам, в отличие от своего окружения, Путин радикально настроен на уничтожение людей в Украине, и это только первый его шаг. Он не остановится на Украине, считает Зеленский. Президент отметил, что, возможно, если бы Грузия в 2008 году тоже стояла против российской агрессии изо всех сил, то с ней бы Путин попытался сделать то же самое.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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