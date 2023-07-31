Зеленский: Путин – неадекватный человек

"Он [Путин] – действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках ["зернового коридора"]. Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", – заявил Зеленский.

По его словам, в отличие от своего окружения, Путин радикально настроен на уничтожение людей в Украине, и это только первый его шаг. Он не остановится на Украине, считает Зеленский. Президент отметил, что, возможно, если бы Грузия в 2008 году тоже стояла против российской агрессии изо всех сил, то с ней бы Путин попытался сделать то же самое.