Зеленский: Путин – неадекватный человек

"Он [Путин] – действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках ["зернового коридора"]. Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", – заявил Зеленский.
По его словам, в отличие от своего окружения, Путин радикально настроен на уничтожение людей в Украине, и это только первый его шаг. Он не остановится на Украине, считает Зеленский. Президент отметил, что, возможно, если бы Грузия в 2008 году тоже стояла против российской агрессии изо всех сил, то с ней бы Путин попытался сделать то же самое.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.