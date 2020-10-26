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Интервью Бацман с британским бизнесменом Мюрреем. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с британским бизнесменом, путешественником, писателем Саймоном Мюрреем выйдет сегодня в 18.00.

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Программу с Мюрреем записали в середине октября
Программу с Мюрреем записали в середине октября
Фото: depositphotos.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с британским бизнесменом, путешественником, писателем Саймоном Мюрреем.

Как сообщила журналистка изданию "ГОРДОН", программу записали 13 октября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Мюррей рассказал о службе во Французском иностранном легионе, объяснил, почему решил служить во французской, а не британской армии, о войне в Алжире, о том, как попал в бизнес, о своем состоянии, об Украине, Крыме и влиянии коронавируса на мировую экономику. 

"Война в Алжире была жестĸой. Ее можно назвать партизансĸой войной, а не позиционной. В Первую и Вторую мировые войны солдаты сидели в оĸопах, рвах и стреляли друг в друга. В Алжире ты продвигаешься сĸвозь джунгли, и иногда происходят неожиданности. Это было тяжело, мы маршировали 50 ĸилометров в день с полным снаряжением. Мы могли находиться в горах три месяца, питаясь одними сардинами. В любой момент на нас могли напасть из засады или мы натыĸались на врага. Это была жестоĸая война, и люди с обеих сторон вели себя не совсем правильно", – сказал Мюррей. 

Мюррей родился в Лестере (Англия) в 1940 году в семье военного. Окончил одну из старейших английских школ для мальчиков – Bedford School. 

В 1960-м поступил на службу во Французский иностранный легион – войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции, которое комплектуется преимущественно из иностранцев. Во 2-м иностранном парашютном полку прослужил пять лет, принимал участие в боевых действиях против Фронта национального освобождения в Алжире. 

После службы в легионе переехал в Гонконг, где 14 лет проработал в инвестиционной компании Jardine Matheson. В целом в Азии Мюррей прожил более 40 лет. В разные годы он был на руководящих должностях в крупных компаниях, в частости Hutchison Whampoa и Essar Energy. С 1993-го по 1998 год бизнесмен был председателем правления Deutsche Bank в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с 2011-го по 2013 год – швейцарской торговой компании Glencore, с 2013-го по 2015 год – нефтегазовой компании Gulf Keystone Petroleum. Мюррей является основателем одной из ведущих в мире телекоммуникационных компаний Orange S.A. Сейчас бизнесмен входит в совет директоров гонконгской компании Cheung Kong Holdings.

Бизнесмен – кавалер высших наград Англии и Франции – ордена Британской империи и ордена Почетного легиона. Он является старейшим участником 242-километрового марафона в марокканской пустыне (в 60 лет) и экспедиции к Южному полюсу (в 64 года), писал Forbes.

Мюррей выпустил несколько документальных фильмов о службе во Французском иностранном легионе, в том числе на BBC, а также написал книгу о своем армейском опыте "Легионер".

Супруга бизнесмена Дженнифер Мюррей стала первой женщиной в мире, которая совершила кругосветное путешествие на вертолете, ее достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 

Теги: Книга рекордов Гиннесса, Великобритания, Алжир, Гонконг, Deutsche Bank, Саймон Мюррей
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