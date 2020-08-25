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Администрация Трампа обвинила украинских депутатов во лжи – СМИ

По данным "Европейской правды", администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала законопроект о локализации, который находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

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Белый дом считает, что украинский законопроект о локализации нарушает правила ВТО
Белый дом считает, что украинский законопроект о локализации нарушает правила ВТО
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации. Об этом говорится в письме представителя Белого дома, адресованном ряду украинских чиновников, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Так, в пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на два действующих американских закона, которые обязывают американские госкомпании покупать американские товары. В письме украинским законодателям представитель администрации Трампа объясняет, что Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009) действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США, или в любом государстве Всемирной торговой организации, потому что по условиям ВТО Соединенные Штаты обязаны допускать иностранные товары или компании (в том числе украинские) к участию в госзакупках.

"США гарантируют украинским компаниям, товарам и услугам равный доступ к государственным закупкам в США в сферах, подпадающих под соглашение ВТО о госзакупках. Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс нашим странам", – сказано в письме.

Законопроект №3739, которым предлагается внести изменения в закон о публичных закупках "с целью модернизации украинской промышленности", был принят Верховной Радой в первом чтении 21 июля. В документе идет речь о введении обязательных требований по локализации в отношении некоторых товаров с 1 января 2021 года сроком на 10 лет (то есть при проведении госзакупок предпочтение должно отдаваться товарам, произведенным в Украине).

В Евросоюзе отмечали, что документ в нынешнем виде противоречит Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал доработать законопроект ко второму чтению.

Теги: США, промышленность, ВТО, госзакупки, Белый дом, Соглашение об ассоциации, законопроект, Евросоюз
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