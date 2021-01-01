Adobe Flash Player прекратил работу

Компания Adobe прекратила поддержку Flash Player 31 декабря 2020 года. Для Flash не будет обновлений, пользователи не смогут загружать старые версии напрямую с Adobe.

Компания Adobe прекратила поддержку Flash Player, программное обеспечение недоступно для загрузки с 31 декабря 2020 года. Об этом пишет How-To Geek.

Adobe начнет блокировать запуск Flash-контента с 12 января 2021 года. Компания рекомендует полностью удалить Flash из соображений безопасности. Для Flash не будет обновлений, пользователи не смогут загружать старые версии напрямую с Adobe.

"Веб-плагин, который сейчас не поддерживается, запомнится золотой эрой анимированных интернет-мемов и бесконечными проблемами безопасности, которые в конечном итоге привели к его исчезновению", – пишет издание.

Версии Flash, связанные с Google Chrome, будут удалены. Это изменение не повлияет на пользователей, так как большинство сайтов перестали использовать Flash в пользу современных браузерных технологий.

Flash Player был создан в 1996 году, он выходил за рамки воспроизведения видео, помогая воплощать идеи в формате мультимедиа.

Adobe Flash Player неоднократно подвергался критике за большое количество уязвимостей в коде продукта.