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Американец съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд

Американец Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут и побил свой же мировой рекорд на конкурсе Nathan's Hot Dog Eating Contest, прошедшем 4 июля в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Для мужчины по прозвищу Челюсти этот турнир стал 14-м конкурсом, на котором он одержал победу. В прошлом году Честнат также стал победителем соревнования, но тогда он съел 75 хот-догов.

В Книгу рекордов Гиннесса новый результат пока не внесли. Там рекордом указан прошлогодний результат Честната.

Среди женщин в этом году победительницей стала Мишель Леско, съевшая 30 и 3/4 хот-дога за десять минут. Однако она не смогла побить результат действующей чемпионки и рекордсменки Мики Судо, которая в прошлом году съела 48,5 хот-догов. В этом году она пропустила соревнование, так как ждет ребенка. 

Контекст:

Чемпионат по поеданию хот-догов – ежегодный американский конкурс по поеданию хот-догов на скорость, устраиваемый 4 июля компанией Nathan's Famous в США с 1972 года.

Теги: США, Книга рекордов Гиннесса, рекорд
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