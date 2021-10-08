Американская подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом. Пострадали 11 членов экипажа

В результате инцидента пострадали 11 членов экипажа, ранения не были опасными для жизни моряков. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, никому не потребовалась эвакуация с лодки.
С каким объектом столкнулась субмарина, военные не уточнили. После столкновения она всплыла и направилась на базу на острове Гуам. Navy Times написало, что нет доказательств того, что подлодка столкнулась с другим судном.
"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными", – заявили в ВМС США.
Подводная лодка USS Connecticut спущена на воду 1 сентября 1997 года. Это одна из трех субмарин класса "Морской волк", она была предназначенная для охоты на советские подводные лодки на большой глубине. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), Connecticut является одним из самых боеспособных суден ВМС США, сообщило USNI News.