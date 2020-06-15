Американский истребитель разбился в Великобритании

Пилот F-15, выполнявшего плановый полет над Северным морем, обнаружен мертвым.

F-15 находятся на вооружении армии США с середины 70-х Фото: ЕРА

Пилот истребителя F-15 ВВС США погиб в результате крушения, которое произошло утром 15 июня в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщил сайт 48-го истребительного крыла, которое базируется в британском Лейкенхите.

Имя погибшего не сообщается.

Причина крушения пока не установлена. Подразделение информировало, что F-15 выполнял плановый полет.

Поиски летчика вели британские спасательные службы.

F-15 – американский всепогодный истребитель четвертого поколения. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1976 года, они останутся в ВВС США до 2025-го.