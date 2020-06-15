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Американский истребитель разбился в Великобритании

Пилот F-15, выполнявшего плановый полет над Северным морем, обнаружен мертвым.

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F-15 находятся на вооружении армии США с середины 70-х
F-15 находятся на вооружении армии США с середины 70-х
Фото: ЕРА

Пилот истребителя F-15 ВВС США погиб в результате крушения, которое произошло утром 15 июня в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщил сайт 48-го истребительного крыла, которое базируется в британском Лейкенхите.

Имя погибшего не сообщается.

Причина крушения пока не установлена. Подразделение информировало, что F-15 выполнял плановый полет.

Поиски летчика вели британские спасательные службы.

F-15 – американский всепогодный истребитель четвертого поколения. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1976 года, они останутся в ВВС США до 2025-го.

Теги: США, Великобритания, крушение, истребители, ВВС США, Северное море, пилот
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