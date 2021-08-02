Астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры

Это явление было предсказано еще общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, однако до настоящего момента подтверждений не было.

По этой теории, магнитная и гравитационная среда вокруг черной дыры настолько экстремальная, что можно увидеть, как свет огибает ее и отражается с другой стороны черной дыры.

Теперь астрономы окончательно подтвердили это утверждение. В январе 2020 года с помощью двух рентгеновских обсерваторий, NUStar и XMM-Newton, они проводили наблюдения за активной черной дырой I Zw 1 в галактике I Zwicky 1, находящейся в 800 млн световых лет от Земли.

В результате телескопы зафиксировали яркие рентгеновские вспышки, а чуть позже – дополнительные, менее яркие вспышки разных спектров. По мнению ученых, эти отблески являлись световым эхом рентгеновских лучей, отраженным от обратной стороны черной дыры.

По словам астрофизика Дэна Уилкинса из Стэнфордского университета, любой свет, попадающий в черную дыру, не выходит назад, поэтому нельзя увидеть ничего, что находится за черной дырой. Причина, по которой астрономы увидели рентгеновское эхо, заключается в том, что эта черная дыра искажает вокруг себя пространство, свет и магнитные поля.