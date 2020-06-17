Автомобиль Джонсона попал в ДТП

Участник акции протеста, проходившей в центре Лондона, внезапно выскочил на дорогу перед кортежем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Две машины столкнулись. Премьер не пострадал.

Два автомобиля из кортежа премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона столкнулись 17 июня недалеко от здания парламента в Лондоне, информирует ВВС.

Демонстрант, участвовавший в акции против действий Турции в Курдистане, внезапно выбежал на дорогу перед кортежем. Машина сопровождения и Jaguar премьера от резкого торможения столкнулись.

На автомобиле Джонсона образовалась большая вмятина, но как сообщили телеканалу в правительстве, политик "полностью невредим".

Мужчину, из-за которого произошло ДТП, задержала полиция за нарушение общественного порядка и создание препятствий движению транспорта.