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Автомобиль Джонсона попал в ДТП

Участник акции протеста, проходившей в центре Лондона, внезапно выскочил на дорогу перед кортежем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Две машины столкнулись. Премьер не пострадал.

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На Jaguar Джонсона образовалась большая вмятина
На Jaguar Джонсона образовалась большая вмятина
Фото: ЕРА

Два автомобиля из кортежа премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона столкнулись 17 июня недалеко от здания парламента в Лондоне, информирует ВВС.

Демонстрант, участвовавший в акции против действий Турции в Курдистане, внезапно выбежал на дорогу перед кортежем. Машина сопровождения и Jaguar премьера от резкого торможения столкнулись.

На автомобиле Джонсона образовалась большая вмятина, но как сообщили телеканалу в правительстве, политик "полностью невредим".

Мужчину, из-за которого произошло ДТП, задержала полиция за нарушение общественного порядка и создание препятствий движению транспорта.

Теги: ДТП, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, курды, акции протеста
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