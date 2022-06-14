Автора эссе "Как убить своего мужа" приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

Убийство супруга романистки произошло в июне 2018 года, он был застрелен в кулинарной школе, где вел уроки кулинарии. В судебных документах прокуратура заявила, что 63-летний мужчина был ранен дважды: один раз в спину, когда он стоял у раковины, наполняя ведра со льдом и водой для студентов, а затем в грудь с близкого расстояния.

У пары были долги – романы Крэмптон-Брофи, опубликованные самостоятельно, не пользовались большим успехом. А жизнь ее супруга была застрахована на сумму более $1 млн, утверждали прокуроры.

В то же время писательница утверждала, что ей было бы лучше в финансовом отношении, если бы муж был жив, и тот факт, что ее минивэн был замечен возле школы, был просто совпадением.

Прокуратура заявила в суде, что автор последовала за своим мужем на работу и выстрелила в него из пистолета Glock. На месте происшествия следователи обнаружили две гильзы калибра 9 мм.

Она также купила комплект для сборки "призрачного пистолета", который следователи позже нашли на складе ("призрачное оружие" – это незарегистрированное и неотслеживаемое огнестрельное оружие. – "ГОРДОН"). Крэмптон-Брофи отвечала, что пистолет и набор для "призрачного оружия" были приобретены в рамках исследования для новой книги.

Известность это дело получило в основном из-за того, что еще в 2011 году Крэмптон-Брофи опубликовала эссе под названием "Как убить своего мужа". В нем она иронично дает советы, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых. Сейчас доступ к эссе ограничен.