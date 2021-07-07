ГОРДОН
 
 
МИР

"Бессмертие – вот моя цель". 11-летний бельгийский вундеркинд стал бакалавром по физике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Симонс мечтает обрести бессмертие, заменив части тела механическими элементами
Симонс мечтает обрести бессмертие, заменив части тела механическими элементами
Фото: EPA

11-летний вундеркинд из бельгийского города Остенде Лоран Симонс получил диплом бакалавра физики в Университете Антверпена. Об этом 5 июля сообщило издание De Telegraaf.

Симонс в апреле прошлого года прошел несколько курсов по классической механике и квантовой физике. Эта тема его заинтересовала и он отложил всю остальную работу, чтобы посвятить себя этой сфере.

Спустя чуть больше чем год вундеркинд получил в Университете Антверпена диплом бакалавра физики. Обычно на это уходит минимум три года. Уровень знаний Симонса оценили выше всех остальных студентов – в 85%.

На вопрос, почему он решил изучать физику, вундеркинд ответил: "Бессмертие – вот моя цель". Мальчик добавил, что планирует заменить большую часть своего тела механическими элементами. Симонс уверен, что ключ к разгадке секрета бессмертия лежит именно в квантовой физике, поэтому хочет работать с лучшими профессорами в этой сфере.

Теперь Симонс планирует получить степень магистра физики в Университете Антверпена. Также он будет работать над своей докторской диссертацией.

Контекст:

Симонс в шесть лет начал обучение в старшей школе и закончил ее за 18 месяцев. После этого он взял небольшой перерыв и ушел в академический отпуск, но ненадолго – уже в восемь лет мальчик поступил в нидерландский Технический университет Эйндховена.

В 2019 году Симонс мог стать самым молодым студентом, когда-либо получившим диплом о высшем образовании, закончив вуз до своего десятилетия. Однако в университете решили отсрочить его выпуск, из-за чего мальчик ушел оттуда, сообщала "Русская служба BBC". Вуз обвинил родителей Симонса в чрезмерном давлении на ребенка.

Теги: образование, физика, Бельгия, диплом, дети, студенты, вундеркинд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные G
Виктория ВОРОНИНА
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука"
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука" G
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS