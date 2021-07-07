"Бессмертие – вот моя цель". 11-летний бельгийский вундеркинд стал бакалавром по физике

Симонс в апреле прошлого года прошел несколько курсов по классической механике и квантовой физике. Эта тема его заинтересовала и он отложил всю остальную работу, чтобы посвятить себя этой сфере.

Спустя чуть больше чем год вундеркинд получил в Университете Антверпена диплом бакалавра физики. Обычно на это уходит минимум три года. Уровень знаний Симонса оценили выше всех остальных студентов – в 85%.

На вопрос, почему он решил изучать физику, вундеркинд ответил: "Бессмертие – вот моя цель". Мальчик добавил, что планирует заменить большую часть своего тела механическими элементами. Симонс уверен, что ключ к разгадке секрета бессмертия лежит именно в квантовой физике, поэтому хочет работать с лучшими профессорами в этой сфере.

Теперь Симонс планирует получить степень магистра физики в Университете Антверпена. Также он будет работать над своей докторской диссертацией.