Более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы эвакуируют из-за приближающегося урагана "Лаура"

Национальный центр ураганов прогнозирует, что ураган "Лаура" может вызвать наводнение на глубину до 4 метров на 48 км вглубь суши вдоль побережья недалеко от границы Техаса и Луизианы.

К побережью Мексиканского залива приближается ураган "Лаура", он может обрушиться на Техас и Луизиану уже на этой неделе, сообщает Reuters.

Национальный центр ураганов прогнозирует, что ураган может вызвать наводнение на глубину до 4 метров на 48 км вглубь суши вдоль побережья недалеко от границы Техаса и Луизианы. Глава округа Харрис Лина Идальго подчеркнула, что ураган может вызвать беспрецедентные разрушения.

Ураган двигался со скоростью 130 километров в час, когда пересекал Мексиканский залив, что квалифицировало его как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона для измерения интенсивности урагана. Национальный центр ураганов прогнозирует, что к вечеру 26 августа ураган, приближаясь к побережью США, достигнет третьей категории или выше.

В связи с опасностью урагана 420 тыс. жителей Техаса и еще 200 тыс. человек в соседней Луизиане получили приказ об обязательной эвакуации. Округ Идальго призвал к добровольной эвакуации в прибрежном районе, были созданы приюты в Сан-Антонио, Далласе и Остине.