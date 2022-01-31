Британские ученые обнаружили вероятную причину одышки после COVID-19

В исследовании приняли участие 36 человек. Их поделили на три группы: люди с "постковидным" синдромом, имеющие удовлетворительные результаты компьютерной томографии; люди, которых госпитализировали с COVID-19 более трех месяцев назад, и не болевшие долго, здоровые люди.

Чтобы увидеть аномалии, ученые делали пациентам магнитно-резонансную томографию (МРТ), поскольку компьютерная томография показывала нормальную структуру легких.

Первоначальные результаты показали, что у пациентов с "постковидным" синдромом наблюдаются значительные нарушения транспортировки кислорода из легких в кровь, даже если другие тесты уже были отрицательными. Подобные отклонения обнаружили и у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Ученые заключили, что вирус вызывает определенную устойчивую аномалию в микроструктуре легких или их сосудах. Они предположили, что такие функции легких, например, обмен углекислого газа и кислорода, могут быть нарушены, даже если структура легких выглядит нормальной.