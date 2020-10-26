Британский спецназ захватил на греческом танкере семь человек, которые угрожали экипажу

По данным ВВС, спецназ британской Специальной десантной службы за девять минут освободил экипаж греческого танкера Nave Andromeda. Инцидент расценивали как попытку захвата судна.

Инцидент произошел в 10 километрах от берегов Британии Скриншот: Sky News / YouTube

Спецназ британской Специальной десантной службы (SAS) провел спецоперацию по захвату на танкере Nave Andromeda семи человек, которые угрожали экипажу судна, "прибегнув к насилию". Об этом 25 октября проинформировала ВВС.

Судно, зарегистрированное в Либерии и являющееся собственностью греческой компании, находилось в это время в 10 километрах от берегов Великобритании.

Операция по обезвреживанию "безбилетных пассажиров", которыми являются, по некоторым данным, ищущие убежища в Британии нигерийцы, длилась около 10 часов, активная фаза – девять минут. 16 спецназовцев SAS с вертолетов с тросов попали на борт танкера, когда стемнело.

22 члена экипажа скрывались в закрытом помещении внутри танкера, как этого требуют правила, поэтому они не пострадали. Судно позже пришвартовалось в английском Саутгемптоне.

Задержанных передали британской полиции.

В минобороны Великобритании действия злоумышленников расценили как "предполагаемый угон" и попытку захвата, поэтому санкционировали использование спецназа после запроса полиции.

По данным ВВС, Nave Andromeda 5 октября вышла из нигерийского Лагоса и направлялась к нефтеперерабатывающему заводу в окрестностях Саутгемптона.