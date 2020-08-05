Бывшего инженера Google приговорили к тюремному заключению за кражу технологии беспилотных автомобилей

Суд в штате Калифорния признал бывшего сотрудника Google Энтони Левандовски виновным в том, что перед уходом из компании он украл более 14 тыс. конфиденциальных файлов и передал их компании Uber.

4 августа суд в Окленде (штат Калифорния, США) приговорил бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюрьмы за крупнейшую в истории штата кражу интеллектуальной собственности, сообщает Reuters.

Перед уходом из компании в 2016 году Левандовски перебросил на личный ноутбук более 14 тыс. конфиденциальных файлов с фирменными схемами беспилотных автомобилей, а затем начал пользоваться этими материалами в своем стартапе при компании Uber.

Обвинение требовало для злоумышленника 27 месяцев тюрьмы.

Левандовски в марте 2020 года заключил сделку о признании вины. Он просил, чтобы суд назначил ему отбывание наказания в собственном доме, поскольку опасается заражения коронавирусом в тюрьме.

Судья постановил, что экс-сотрудник Google должен будет отправиться за решетку, когда пандемия немного утихнет.

В 2017 году Uber уволил Левандовски; вскоре тот объявил себя банкротом, поскольку не имеет возможности выплатить компании Alphabet Inc., которая владеет Google, $179 млн возмещения убытков за кражу коммерческой тайны.