Цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства

Компания рассчитывает привлечь $300 млн на реструктуризацию и перезапуск бизнеса.
Директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр отметил, что компания столкнулась с финансовыми проблемами из-за полного прекращения деятельности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
"В течение 36 лет Cirque du Soleil была успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – отметил он.
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