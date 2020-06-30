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Цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов для проведения реорганизации бизнеса, сообщается на ее официальном сайте.

Компания рассчитывает привлечь $300 млн на реструктуризацию и перезапуск бизнеса. Директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр отметил, что компания столкнулась с финансовыми проблемами из-за полного прекращения деятельности в связи с пандемией коронавирусной инфекции. "В течение 36 лет Cirque du Soleil была успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – отметил он.

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