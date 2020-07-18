Доходы россиян снизились до рекордного уровня за последние 20 лет

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения России сократились на 8%. Падение сильнее нынешнего наблюдалось в 1999 году – тогда по итогам года оно превысило 10%.

С 2014 года реальные доходы россиян падали четыре года подряд Фото: depositphotos.com

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения России сократились на 8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата РФ (.doc).

За первое полугодие 2020 года, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения упали на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Это самое глубокое квартальное падение с конца 1990-х годов, пишет "Интерфакс". В 1999 году по итогам года доходы россиян сократились на более чем 10%.

По информации "Дождя", с 2019 года Росстат ежемесячно публиковал данные о динамике реальных доходов населения, сейчас эти данные появляются раз в квартал. С 2014 года реальные доходы россиян падали четыре года подряд. В марте 2019-го ведомство поменяло методику расчета и изменило данные за 2018 год: по старой методике доходы упали на 0,2%, а по новым – выросли на 0,1%.