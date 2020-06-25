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Два корабля ВМФ США из-за коронавируса побили рекорд непрерывного пребывания в море

Два корабля военно-морского флота США – USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto – побили рекорд непрерывного пребывания в море.

Как пишет Associated Press, оба корабля находятся в открытом море 161 день. Предыдущий рекорд составил 160 дней. Из-за пандемии коронавируса американским военным кораблям рекомендовано избегать захода в порты иностранных государств. Сейчас USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto находятся на Ближнем Востоке, на севере Аравийского моря.

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