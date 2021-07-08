Двух экс-президентов Кыргызстана объявили в розыск

Аскаева и Бакиева объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о коррупции на различных этапах проекта разработки крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения.

Обоих подозревают в коррупции, оба бежали из Кыргызстана вместе с семьями. Акаев, по данным "Радио Азаттык", живет в Москве, Бакиев – в Минске.

Кумтор разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% компании. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% объема промышленности, отмечает "Радио Азаттык".

По данным следствия, Акаев превысил полномочия, когда заключалось соглашение с канадской Cameco Corporation, которая разрабатывала месторождение в 90-х годах. В 2003 году при реструктуризации генерального соглашения с Cameco доля Кыргызстана в компании Centerra была занижена на 25,7%, уточнил Ташиев, его цитирует 24.kg.