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Двух японок признали самыми старыми близнецами в мире. Они пережили две мировые войны

Умено Сумияму и Куме Кодаму по 107 лет
Умено Сумияму и Куме Кодаму по 107 лет
Фото: guinnessworldrecords.com

107-летних японок Умено Сумияму и Куме Кодаму признали старейшими живыми однояйцевыми близнецами. Об этом 20 сентября заявила пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.

Умено и Куме родились 5 ноября 1913 года на острове Седо, японская префектура Кагава в большой семье из 13 человек.

По словам членов их семей, близнецы общительные, позитивные и почти не беспокоятся ни о чем. Умено они называют более волевой, а Куме более нежной.

Родственники рассказывают, что в детстве над сестрами часто издевались только из-за того, что они близняшки. Это было одним из самых тяжелых переживаний в их детстве.

Близнецы начали жить раздельно с юных лет. Когда они закончили начальную школу, Куме покинула остров, чтобы помочь своему дяде.

Сестры пережили две мировые войны. Умено пришлось покинуть свой дом ближе к концу Второй мировой войны, так как в горах позади него было построено бомбоубежище, но вскоре война закончилась.

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

Поскольку близнецы находились на расстоянии более 300 км друг от друга, они не могли регулярно встречаться и виделись в основном на свадьбах и похоронах. Однако когда им исполнилось 70 лет, они несколько раз вместе совершали буддийские паломничества.

Сейчас и Умено, и Коуме живут в разных домах для престарелых.

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

Из-за пандемии представители Книги рекордов Гиннеса не смогли лично посетить близнецов, чтобы предъявить им их официальные сертификаты о внесении в Книгу рекордов. Сертификаты отправили почтой.

По словам сотрудников дома престарелых, Умено заплакала, как только увидела сертификат. Куме, чья память уже не та, что была раньше, не могла полностью осознать важность получения сертификата.

Тем не менее ее семья довольна тем, что достижение Куме было официально признано, учитывая, что она на протяжении многих лет часто говорила о Книге рекордов Гиннеса.

Контекст:

Самым старым из ныне живущих людей считается японка Танака Кейн, которой на данный момент 118 лет. Звание самого старого мужчины пока свободно, так как предыдущий его владелец японец Масазо Нонака умер в январе 2019 года в возрасте 113 лет.

Теги: Книга рекордов Гиннесса, Япония
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