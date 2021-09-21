Двух японок признали самыми старыми близнецами в мире. Они пережили две мировые войны

Умено Сумияму и Куме Кодаму по 107 лет Фото: guinnessworldrecords.com

Умено и Куме родились 5 ноября 1913 года на острове Седо, японская префектура Кагава в большой семье из 13 человек.

По словам членов их семей, близнецы общительные, позитивные и почти не беспокоятся ни о чем. Умено они называют более волевой, а Куме более нежной.

Родственники рассказывают, что в детстве над сестрами часто издевались только из-за того, что они близняшки. Это было одним из самых тяжелых переживаний в их детстве.

Близнецы начали жить раздельно с юных лет. Когда они закончили начальную школу, Куме покинула остров, чтобы помочь своему дяде.

Сестры пережили две мировые войны. Умено пришлось покинуть свой дом ближе к концу Второй мировой войны, так как в горах позади него было построено бомбоубежище, но вскоре война закончилась.

Фото: guinnessworldrecords.com

Поскольку близнецы находились на расстоянии более 300 км друг от друга, они не могли регулярно встречаться и виделись в основном на свадьбах и похоронах. Однако когда им исполнилось 70 лет, они несколько раз вместе совершали буддийские паломничества.

Сейчас и Умено, и Коуме живут в разных домах для престарелых.

Фото: guinnessworldrecords.com

Из-за пандемии представители Книги рекордов Гиннеса не смогли лично посетить близнецов, чтобы предъявить им их официальные сертификаты о внесении в Книгу рекордов. Сертификаты отправили почтой.

По словам сотрудников дома престарелых, Умено заплакала, как только увидела сертификат. Куме, чья память уже не та, что была раньше, не могла полностью осознать важность получения сертификата.

Тем не менее ее семья довольна тем, что достижение Куме было официально признано, учитывая, что она на протяжении многих лет часто говорила о Книге рекордов Гиннеса.