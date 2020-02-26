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"Единая Россия" планирует поменять название, чтобы избавиться от негатива – СМИ

Правящая в РФ партия планирует провести ребрендинг перед выборами 2021 года: по данным источников "Медузы", в названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет.

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"Единая Россия", по данным СМИ, в ближайшее время проведет объединительный съезд с "Общероссийским народным фронтом"
"Единая Россия", по данным СМИ, в ближайшее время проведет объединительный съезд с "Общероссийским народным фронтом"
Фото: er.ru

Правящая в РФ партия "Единая Россия" к выборам, которые запланированы на 2021 год, планирует сменить название. Об этом 25 февраля сообщила "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и правительству, а также несколько собеседников в политсиле. 

По данным собеседников издания, "Единая Россия" объединится с коалицией общественно-политических организаций "Общероссийский народный фронт", объединительный съезд состоится в течение ближайших месяцев.

Журналисты выяснили, что в Кремле решились на такой шаг, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием "Единая Россия": по данным последних соцопросов, рейтинг партии составляет 32,7%, полтора года назад было 48%. 

"В названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет", – рассказал изданию источник в партии.

Ожидается, что поменяется не только название политсилы, но и структура управления. После слияния "Единой России" и "Общероссийского народного фронта" в партии будет три сопредседателя, причем ее действующий председатель, экс-премьер, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев покинет свой пост. 

"На выборы с ним как лидером идти было бы очень сложно", – сказал изданию неназванный представитель "Единой России". 

Предполагается, что сопредседателями обновленной партии станут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и "кто-то из представителей молодежи".

"Единая Россия" была образована в 2001 году. С 2003-го имеет большинство в российском парламенте. Медведев возглавляет партию с 2012 года. 

На последних парламентских выборах в России в 2016 году "Единая Россия" получила 54,2% голосов избирателей.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Госдума, Единая Россия
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