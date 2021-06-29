Эфиопия объявила о прекращении огня после восьмимесячной войны в регионе Тыграй

В заявлении эфиопского правительства сообщается, что перемирие продлится до конца посевной кампании в Тыграе, то есть ориентировочно до сентября.

Агентство отмечает, что о прекращении огня стало известно вскоре после того, как повстанцы из левой партии "Народный фронт освобождения Тыграя" захватили Мэкэле – административный центр Тыграя. Должностные лица временной администрации, назначенные федеральным правительством, бежали, а также призывали к перемирию – по гуманитарным причинам, чтобы можно было доставить помощь местному населению.