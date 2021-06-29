Эфиопия объявила о прекращении огня после восьмимесячной войны в регионе Тыграй

В заявлении эфиопского правительства сообщается, что перемирие продлится до конца посевной кампании в Тыграе, то есть ориентировочно до сентября.
Агентство отмечает, что о прекращении огня стало известно вскоре после того, как повстанцы из левой партии "Народный фронт освобождения Тыграя" захватили Мэкэле – административный центр Тыграя. Должностные лица временной администрации, назначенные федеральным правительством, бежали, а также призывали к перемирию – по гуманитарным причинам, чтобы можно было доставить помощь местному населению.
Боевые действия в Тыграе продолжались с ноября 2020 года. Поводом для них стали обвинения эфиопского правительства в адрес вооруженных формирований "Народного фронта освобождения Тыграя" в нападении на военную базу вооруженных сил страны. После этого премьер Эфиопии Абий Ахмед распорядился ввести в Тыграй войска и объявил чрезвычайное положение в регионе.
Из-за конфликта на севере Эфиопии начался голод, отмечала BBC. По данным ООН, от голода страдало около 350 тыс. жителей региона Тыграй. Также боевые действия привели к переселению 1,7 млн человек.