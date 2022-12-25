Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего президента признали виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на $5 млн.

Однако сам Ямин какие-либо правонарушения отрицает.

В 2019 году он уже был приговорен к пяти годам тюрьмы и оштрафован на $5 млн за растрату $1 млн государственных средств, которые, по словам стороны обвинения, были получены через аренду прав на развитие курорта.

После вынесения приговора Ямин был переведен под домашний арест в 2020 году и через несколько месяцев освобожден.