Еврейское агентство "Сохнут" в России работает, несмотря на информацию о возможном запрете: "Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало"

Еврейское агентство "Сохнут" в России пока продолжает работать и ведет диалог с властями страны-оккупанта Фото: jewishagency.org

По данным The Jerusalem Post, письмо с требованием свернуть все операции на территории РФ было получено агентством на этой неделе от российского министерства юстиции. Сейчас офис организации в Иерусалиме вместе с МИД Израиля и канцелярией премьера готовят ответ.

В "Сохнуте" подчеркнули, что в рамках работы делегации Еврейского агентства в России время от времени приходится вносить определенные коррективы в правила работы, адаптируя их под действующие в стране законы и исполняя требования властей, пишет издание.

В ответ на запрос The Jerusalem Post в агентстве сообщили, что контакты с властями РФ с целью продолжения деятельности происходят постоянно и "даже сегодня" такой диалог поддерживается.

В то же время в комментарии российскому агентству РБК в "Сохнуте" 5 июля заявили, что на данном этапе представительство агентства продолжает работать в России в соответствии с требованиями местного законодательства. Представители агентства подчеркнули, что требований о немедленном прекращении работы в России не поступало.

The Jerusalem Post отмечает, что требование о прекращении работы было получено "Сохнутом" на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Киева и его лидера Владимира Зеленского.

Представители еврейской общины в России сказали JP, что ощущают, как "опускается железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну". На сегодня тысячи репатриантов завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против России большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.