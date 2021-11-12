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Европарламент лишил неприкосновенности экс-мэра Риги Нила Ушакова, депутат сам голосовал за это

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Нил Ушаков называет "комичными и абсурдными" обвинения в свой адрес
Нил Ушаков называет "комичными и абсурдными" обвинения в свой адрес
Фото: Нил Ушаков / Facebook

Европейский парламент лишил депутатской неприкосновенности европарламентария от Латвии Нила Ушакова (в прошлом – мэра Риги), удовлетворив соответствующую просьбу латвийской прокуратуры. Об этом 11 ноября сообщает Delfi.

В октябре 2020 года прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить Ушакова иммунитета для начала в его отношении уголовного процесса в связи с нарушением экс-мэром запрета на "оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций", сообщало Delfi

Речь идет об устройстве для видеонаблюдения, замаскированном под книгу и обнаруженном во время обысков в кабинете Ушакова в Рижской думе. Об этом сообщал в Facebook сам депутат, который назвал найденное записывающее устройство "поделкой из серии кружка юных любителей электроники". 

После голосования в Европарламенте депутат написал в Facebook, что тоже голосовал за снятие своей депутатской неприкосновенности, призывая к этому коллег по Европарламенту. По его мнению, отмена иммунитета позволит доказать "комичность и абсурдность" выдвинутых ему подозрений. 

Контекст:

Нил Ушаков – латвийский политик, стал мэром Риги в июле 2009 года и занимал этот пост почти 10 лет (по апрель 2019 года).

После увольнения с должности мэра Риги Ушаков был избран в Европейский парламент.

Теги: Латвия, Европарламент, депутаты, Рига, неприкосновенность, Нил Ушаков
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