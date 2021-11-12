Европарламент лишил неприкосновенности экс-мэра Риги Нила Ушакова, депутат сам голосовал за это

В октябре 2020 года прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить Ушакова иммунитета для начала в его отношении уголовного процесса в связи с нарушением экс-мэром запрета на "оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций", сообщало Delfi.

Речь идет об устройстве для видеонаблюдения, замаскированном под книгу и обнаруженном во время обысков в кабинете Ушакова в Рижской думе. Об этом сообщал в Facebook сам депутат, который назвал найденное записывающее устройство "поделкой из серии кружка юных любителей электроники".

После голосования в Европарламенте депутат написал в Facebook, что тоже голосовал за снятие своей депутатской неприкосновенности, призывая к этому коллег по Европарламенту. По его мнению, отмена иммунитета позволит доказать "комичность и абсурдность" выдвинутых ему подозрений.