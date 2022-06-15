Финал "войны виски": Дания и Канада разделили остров, за который спорили полвека

Согласно заключенному договору, 60% острова отойдут Дании, 40% – Канаде. Таким образом, между этими странами появится сухопутная граница. Кроме того, соглашение определяет морскую границу на шельфе в пределах 200 морских миль.

Конфликт за остров, сообщает ВВС, длился почти полвека, хотя он не приносит никакой экономической выгоды. Площадь участка суши составляет 1,2 км² и он полностью необитаем.

Расстояние от него и до Канады, и Дании – 18 км, что позволяет обеим странам претендовать на эту землю согласно международному праву. В 1973 году канадское правительство заявило, что Ханс принадлежит ей, и установило там флаг, Дания ответила тем же, потом это стало традицией.

Меняя флаг, военные каждой страны оставляли возле него бутылку виски. Поэтому пограничный спор получил название "война виски".

Договор должны утвердить парламенты государств. Если это произойдет, между Данией и Канадой будет самая длинная морская граница в мире, протяженностью 3882 км, отмечает ВВС.