Франция начинает публичные дебаты на тему эвтаназии по инициативе Макрона

Действующий во Франции закон об эвтаназии, принятый в 2016 году, позволяет врачам усыплять неизлечимо больных пациентов, но не легализирует эвтаназию.
Макрон сообщил в своем заявлении, что во Франции будут работать над этим вопросом в ближайшие месяцы, а во французских регионах должны быть организованы дебаты. Правительство Франции проведет параллельные обсуждения на эту тему с депутатами от всех политических партий.
Французские опросы последних лет, пишет издание, показывают, что подавляющее большинство людей выступают за легализацию эвтаназии.
В настоящее время эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Испании при определенных условиях. В Швейцарии пациент может сам принять смертельную дозу наркотиков.
Президент Франции во время своей президентской кампании в начале этого года обещал начать дебаты на тему эвтаназии, это создало впечатление, пишет Le Monde, что он согласен с легализацией эвтаназии.