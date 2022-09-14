Франция начинает публичные дебаты на тему эвтаназии по инициативе Макрона

Действующий во Франции закон об эвтаназии, принятый в 2016 году, позволяет врачам усыплять неизлечимо больных пациентов, но не легализирует эвтаназию.

Макрон сообщил в своем заявлении, что во Франции будут работать над этим вопросом в ближайшие месяцы, а во французских регионах должны быть организованы дебаты. Правительство Франции проведет параллельные обсуждения на эту тему с депутатами от всех политических партий.

Французские опросы последних лет, пишет издание, показывают, что подавляющее большинство людей выступают за легализацию эвтаназии.