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Генерал-губернатор Канады ушла в отставку. СМИ сообщили, что причина – "токсичность в коллективе"

По данным канала CBC, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт публично унижала и ругала сотрудников своего офиса. Пейетт заявила, что за последние несколько месяцев в Ридо-холле возникла напряженность и она сожалеет об этом.

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Пейетт была назначена генерал-губернатором Канады в 2017 году
Пейетт была назначена генерал-губернатором Канады в 2017 году
Фото: EPA

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт 21 января объявила о своей отставке. Ее заявление опубликовано на сайте секретариата генерал-губернатора.

"Каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах. Похоже, так было не всегда в канцелярии генерал-губернатора. За последние несколько месяцев в Ридо-холле возникла напряженность, и я сожалею об этом. Я твердо верю в принципы естественной справедливости, надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, и что эти принципы применимы ко всем в равной степени. Несмотря на это, из уважения к целостности моего вице-королевского офиса и на благо нашей страны и наших демократических институтов, я пришла к выводу, что следует назначить нового генерал-губернатора. Канадцы заслуживают стабильности в это нестабильное время", – заявила она.

Пейетт добавила, что состояние здоровья ее отца ухудшилось и сейчас ей нужно быть вместе с семьей.

"Поэтому я подала в отставку с уверенностью и смирением, но также и с гордостью за то, что было достигнуто за время моего пребывания на посту генерал-губернатора и на службе стране в течение последних 28 лет", – заявила генерал-губернатор.

По данным канала CBC, причиной отставки стала "токсичная атмосфера" в коллективе. В июле Офис тайного совета начал проверку после информации CBC, которую он получил от "дюжины госслужащих и бывших сотрудников, что Пейетт ругает и публично унижает сотрудников Ридо-холла. Также в унижении персонала обвинялся заместитель Пейетт Ассунта Ди Лоренцо.

Президент Тайного совета Доминик ЛеБлан сообщил CBC, что федеральное правительство получило окончательный отчет в конце прошлой недели, и в нем содержатся некоторые "тревожные" выводы.

Пейетт была назначена генерал-губернатором Канады в июле 2017 года и вступила в должность 2 октября. До этого она была астронавтом, участвовала в полетах на кораблях Discovery и Endeveour.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Канада, отставка, Жюли Пейетт
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